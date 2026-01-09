Rıza Akpolat'a Rüşvet Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rıza Akpolat'a Rüşvet Suçlaması

09.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvet suçundan tutuklanması talep edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın "rüşvet almak" suçundan tutuklanması talep edildi.

Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheliler Ozan İş ve Emirhan Akçadağ'ın, şüpheli Rıza Akpolat'ın görev süresi dahilinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiğini öne sürdüğü belirtildi.

Yazıda, ismi yer alan iş insanlarından S.B'nin 500 bin dolar ve Beşiktaş'ta İ.O. isimli iş yeri sahibi A.A. ve tanık S.E.E'nin ise 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan ettiği bildirildi.

Şüpheli Rıza Akpolat'ın, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiğinin tespit edildiği belirtilen yazıda, "Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını, iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ettiği, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden, şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Yazıda, savunması inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin "rüşvet alma" suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazanç elde ettiği kişilere baskı yapacağı, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri olduğundan, derdest kovuşturmadan tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Şüpheli Akpolat'ın "rüşvet almak" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Kaynak: AA

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rıza Akpolat'a Rüşvet Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:00:10. #7.11#
SON DAKİKA: Rıza Akpolat'a Rüşvet Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.