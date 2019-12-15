Rıza Çalımbay: "Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz' - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay: "Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz"

6 saat önce

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Rıza Çalımbay:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, müsabaka sonrası rakipleri Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'un soyunma odalarına gelerek, kendisini ve takımını galibiyetten ötürü tebrik ettiğini aktardı.


Süper Lig'in 15. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Maçtan sonra konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmadan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un soyunma odasına gelerek kendilerini tebrik ettiğini söyledi. Çalımbay, "Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra soyunma odamıza kadar geldi. Hepimizi tebrik etti. Kendine çok teşekkür ediyorum ve Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'yi çok seven biri" açıklamasını yaptı.


"1-2 transferle daha güçlü duruma geleceğiz"


Deneyimli çalıştırıcı, maçta çok zorlandıklarını ancak iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çok güzel galibiyetler almıştık. Bu maç da bizim için dönüm maçıydı. Bu maçı da geçmemiz gerekiyordu. Bir hafta boyunca bu maça çalıştık ve bu maçı konuştuk. Arkadaşlarım ellerinden geldiğince ne konuştuysak onu sahaya yansıtmaya çalıştılar. Çok zorlandık ama iyi bir galibiyet aldık. Zorlanmamızdaki en büyük neden yine bizden kaynaklandı. Son paslarda hata yaptık ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maçı daha önceden koparabilirdik. Bu galibiyete çok seviniyorum ama yukarıya oynamak istiyorsak, ders almamız gereken şeyler de var. Sezon başından beri mükemmel çalışıyorlar. Bugün de herkes varını yoğunu ortaya koydu. Çok iyi mücadele ettik ve oyun disiplininden kopmadık. Böyle bir maçı kazandığımız için de çok mutluyuz. Kalan 2 tane maçımız var. Bu maçları çok iyi bir şekilde bitirip, devre arasında daha çok çalışarak belki 1-2 transferle daha güçlü duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.


"Taraftarlarımız muhteşemdi"


Taraftara teşekkür eden Rıza Çalımbay, "Bugün taraftarlarımız muhteşemdi. Bu kalabalık umarım Fenerbahçe maçı ile birlikte kalmaz. Bundan sonra maçlarda da aynı şekilde gelirlerse onarın desteği ve coşkusuyla daha güzel şeyler yapacağız. Bir başarı yakalanacaksa bu taraftarla birlikte olacak. Böyle coşkuyla destek verirlerse bizim için büyük bir avantaj" diye konuştu. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber
Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! Üç büyüklerin kayıp haftası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız

Son Dakika Haberleri
01:52 Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:08 Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika Spor
00:52 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 02:27:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Çalımbay: "Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]