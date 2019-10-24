Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp'ten altın madalya
Son Dakika Spor Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Rıza Kayaalp'ten altın madalya

1 saat önce

Dünya Askeri Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp'ten altın madalya, System.String[]

Dünya Askeri Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı.

Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Rıza Kayaalp, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Askeri Oyunları'nda Rıza Kayaalp şampiyon oldu
Türkiye-Rusya mutabakatı sonrası terör örgütü YPG köşeye sıkıştı! Yeni plan Suriye ordusuna katılmak Türkiye karşıtı senatörler, terörist elebaşının ABD ziyaretini hızlandırmak için mektup yazdı Asker selamı yüzünden tepki gösterilen Merih Demiral için Juventus'tan açıklama: Herkes ifade özgürlüğüne sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp'ten altın madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]