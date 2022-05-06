Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek

06.05.2022 12:24
Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nda açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yapacak. İki lideri taşıyan uçakların piste inmesinin ardından açılış töreni gerçekleştirilecek.

AA'nın edindiği bilgilere göre Rize- Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak.

İLK OLARAK ERDOĞAN VE ALİYEV'İ TAŞIYAN UÇAKLAR PİSTE İNECEK

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.

ÇAY BARDAĞI ŞEKLİNDEKİ KONTROL KULESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.

Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

YORUMLAR
500
Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıktı Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıktı Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıktı Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıktı

Rize Artvin Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Canlı yayında intihar: 16 yaşındaki çocuk "Allah'a kavuşmak" için kendini astı
12:24 Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek
12:04 Bakanlığın önünde Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yönelik dikkat çeken sözler: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:54 İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelerden olan Avcılar'da konut krizi yaşanıyor: Fiyatlar ikiye katlandı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:41 Annenin acımasızlığı pes dedirtti! Kızını ayağından zincirle bağladı, komşular yardım çığlıklarına koştu
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:33:42. #1.11#
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement