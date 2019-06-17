Son Dakika Haberleri: Rize-Artvin Havalimanı terminal binalarının ihalesine hazırlanıyor
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Rize-Artvin Havalimanı terminal binalarının ihalesine hazırlanıyor

44 dakika önce

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda 639 günde 26 milyon metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi.

Rize-Artvin Havalimanı terminal binalarının ihalesine hazırlanıyor, System.String[]
Temeli 3 Nisan 2017'de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda 639 günde 26 milyon metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sahilinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'ndaki dolgu çalışmaları ile ilgili bilgi veren Rize Valisi Kemal Çeber, yaz mevsimine girilmesiyle günlük 70 bin ton olan deniz dolgusu seviyesinin günlük 110 bin ton deniz dolgusu yapıldığını söyledi.

Vali Çeber "Havaalanında inşaatımız son sürat devam ediyor. Bugün itibariyle yüzde 31 buçuklar seviyesine gelindi. Yani 85,5 milyon metre küp dolgu ön görülüyor, bunun 26 milyon ton civarında olan bölümünü tamamladık. Kış aylarında günlük 60-70 bin ton dolgu yapabiliyorduk, bugün itibariyle 110 bin ton civarında dolgu yapıyoruz. Orada 250'ye yakın araçtan oluşan makine parkımız var. Bunun 2'si gemi, 150 civarında kamyonumuz var ve 600 kişi civarında da personel çalışanımız var. İnşallah Cumhurbaşkanımıza söz verilen tarih olan 2020'nin 29 Ekim'ine yetiştirebilecek şekilde son sürat çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Üst yapı için çalışmalar başlıyor

Bugünlerde havalimanının üst yapısının inşaatının ihalesini de planladıklarını kaydeden Vali Çeber "3 hafta önce Ulaştırma Bakanımız ile görüştük. Bizim bu inşaatımızda yüzde 100'lük inşaat oranının yüzde 95'ini dolgu oluşturuyor. Yüzde 5'i de üst yapı. Bu üst yapı inşaatının verdiğimiz tarihe yetişmesi için de ihalesinin yapılması gerekiyor. Projeyi geçen inceledik. Son bir iki rötuşu kaldı. Proje biter bitmez de üst yapı yani terminal binalarının projelerine başlıyoruz. O da dolgu inşaatımız ile beraber bir taraftan devam edecek ve söylediğimiz tarihte yetişecek" şeklinde konuştu.

Öte yandan üst yapı inşaatı kapsamında denizin üzerinde 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pistin yanı sıra 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik apron inşa edilecek. Havalimanı tamamlandığında ise Türkiye'nin 56., deniz üzerine yapılan 2. havalimanı olacak. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
Türkiye, Rize Artvin Havalimanı, Rize, Ekonomi
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