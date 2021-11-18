Rize Belediyesi gençlere yönelik çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldü - Son Dakika

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nin geçtiğimiz yıl Rize'de gençlerimize yönelik düzenlemiş olduğu "1001 Gözle Rize Kısa Film" yarışması etkinliği ise "Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gençlik Festivaline katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmiş olduğu konuşmanın ardından, "Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları", "Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor faliyetleri", Teknoloji ve Yazılım Faaliyetleri" temalı 3 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren belediyelere ödüllerini verdi.

Rize Belediyesi'nin ödülünü Belediye Başkanımız Rahmi Metin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ödül töreninin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan alanda bulunan stantları gezerek gençlerle sohbet etti.

Festivale katılan Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin yapmış olduğu açıklamada, "Rize Belediyesi olarak merkezi hükümetimizin de desteğiyle şehrin gelişimine yönelik çeşitli yatırımları ilimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Sosyal, kültürel, fiziki altyapı ve birçok alanda projeleri hayata geçirmek için aralıksız saha çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi dolayısıyla kalabalık ortamlarda yapılabilecek bazı sosyal aktivitelerimize bir süre ara vermek zorunda kaldık. Bu süre içerisinde interaktif etkinliklerimizi sürdürdük. Rize Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve geçlere yönelik çeşitli aktiviteler içerisinde bulunan RİBEGEM'e çalışmalarından ve şehrimize kazandırmış oldukları bu anlamlı ödülden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.