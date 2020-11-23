Rize'de 2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

Rize'de 2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi

23.11.2020 15:07
Rize'de 2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi, System.String[]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ev sahipliğinde 2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ev sahipliğinde 2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu gerçekleştirildi.

RTEÜ tarafından yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman başkanlığında sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirilen sempozyumun açılışını sempozyum başkanı Prof. Dr. Nurhayat Özdemir ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Makbul'ün yaptığı belirtildi.

Prof. Dr. Özdemir, biyoçeşitliliğin dünyadaki yaşam çeşitliliği olduğu, refahın ve ekonominin temelini oluşturduğu değerlendirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biyoçeşitlilik dünyadaki yaşamın devam edebilmesinde en temel unsurlardandır. Maalesef, biyolojik çeşitlilik günden güne hızla azalıyor. Biyoçeşitlilik tüm canlı türlerini etkileyen günümüzdeki en önemli problemlerden biri durumuna gelmiştir. Bugün, biyoçeşitlilik normal hızının bin katı bir hızla kaybolmaktadır. Kaynakların aşırı kullanılması, iklim değişikliği, hava kirliliği oranındaki aşırı artış ve hastalıkların yayılması biyoçeşitliliğin yok olmasını hızlandırmaktadır. Biyoçeşitliliğin azalmasını yavaşlatacak ya da durduracak önlemler alarak gelecek nesillere aktarabilmek oldukça önemlidir."

Prof. Dr. Makbul ise biyoçeşitlilik zenginliğine değinerek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu her bir faunistik ve floristik element o coğrafyanın gelecek nesillerine mirasıdır. Güzel ülkemiz imrenilecek derecede zengin biyoçeşitlilik kaynaklarına sahiptir. Endemik birçok türü içerisinde barındıran Anadolu coğrafyası her açıdan tam bir biyoçeşitlilik kaynağıdır. Ülkemizin sahip olduğu olağanüstü ekosistem ve habitat çeşitliliği, tür çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir."

Açıklamada, sempozyuma 16 ülkeden 130 kişinin katıldığı, 3 farklı oturumda sözlü bildiriler sunulduğu, poster oturumun ise sanal gezinti şeklinde katılımcıların erişimine açıldığı kaydedildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hüseyin Karaman, Sempozyum, Rektör, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Rize'de 2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika


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