Rize'de asayiş olayları - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında mayıs ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 312 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 298 kişi, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 14 kişi olmak üzere toplamda 312 kişinin yakalandığı, 13 şahsın sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.



Açıklamada, meydana gelen olaylarda 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 15 tabanca fişeği, 4 bıçak, 2 satır, 1 kurusıkı tabanca, 9,48 gram kubar esrar maddesi, 13,78 gram sentetik borzai maddesi ile 47 sahte para uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği vurgulandı.