Rize\'de Bıçaklama Cinayeti: Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü

RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın'ı (41) bıçaklayarak öldüren arkadaşı Vedat Yılmaz'ı (39), kan izleri ele verdi. Olayın ardından kaçan kendisi de elinden yaralanan Yılmaz, bulunduğu bölge tespit edildikten sonra kan izleri takip edilip saklandığı metruk binada yakaladı. Cezaevinden kaçtığı belirtilen saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İyidere ilçesi Saray Plajı yakınlarında meydana geldi. Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın ile buluştuğu arkadaşı Vedat Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vedat Yılmaz, Ali Aydın'a bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan Aydın, ağır yaralanırken, elinden yaralanan şüpheli de kaçtı. Yoldan geçenler tarafından fark edilen Ali Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın hastane sağlık çalışanlarına, 'beni Vedat öldürdü' dediği öğrenildi.

KAN İZLERİ TAKİP EDİLEREK YAKALANDI

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganın aracını tespit etti. Aracın Artvin sınırlarını geçtiği tespit edilmesi üzerine Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda kaçan şüpheli yerdeki kaz izleri takip edilerek, saklandığı metruk binada yakalandı.

'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Öte yandan Rize Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin yakın zamanda açık cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda olayı hatırlamadığını öne süren şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.