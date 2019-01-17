Rize'de Çay Fabrikasında Yangın
1 saat önce
RİZE'nin İyidere ilçesindeki bir çay fabrikasında yangın çıktı.
RİZE'nin İyidere
ilçesindeki bir çay fabrikasında yangın çıktı. İfaiye ekipleri ile fabrika işçilerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, sabah saatlerinde İyidere ilçesinde bulunan bir çay fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden işçiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Rize
ve Trabzon
'dan sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye
ekiplerine fabrika çalışanları da destek veriyor. - Rize
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:20 Kaynak: DHA
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