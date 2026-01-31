Rize'de Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Coşkusu - Son Dakika
Rize'de Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Coşkusu

31.01.2026 21:49
Rize'de Handüzü Yaylası'nda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye ayağı başladı.

RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş, "Etkinliğimizi aylar süren bir çalışma neticesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyanın birçok yerinden gelen sporcularla muhteşem bir başlangıç yaptık. Her yer cıvıl cıvıl. Hemşehrilemiz hem yayla keyfi çıkarıyor hem hava harika hem ortam harika. Bu organizasyonların devam edeceğini ancak bununla kalmayacağını, yavaş yavaş kış tesisleşmesinin, kış sporlarının kalıcı merkezi haline geleceğini de söylüyoruz" dedi.

Rize'de bin 800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye ayağı yarışlarında ilk gün sona erdi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, sıralama turlarının son etabında açıklamalarda bulundu.

VALİ BAYDAŞ: İKİ GÜZELLİĞİ AYNI ANDA GÖRÜYORUZ

Bu organizasyonların devam edeceğini vurgulayan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Arkamızda muhteşem Kaçkar Dağları var, karşımızda Karadeniz var. İki güzelliği aynı anda görüyoruz. Etkinliğimizi aylar süren bir çalışma neticesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyanın birçok yerinden gelen sporcularla muhteşem bir başlangıç yaptık. Her yer cıvıl cıvıl. Hemşehrilemiz hem yayla keyfi çıkarıyor hem hava harika hem ortam harika. Bu organizasyonların devam edeceğini ancak bununla kalmayacağını, yavaş yavaş kış tesisleşmesinin, kış sporlarının kalıcı merkezi haline geleceğini de söylüyoruz. Bunlar bunun ilk adımları olacak" ifadelerini kullandı.

Yarışlar için Handüzü Yaylası'nın rastgele seçilmediğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci de, "Biz bakanlık olarak bu programa sadece bir turizm etkinliği olarak bakmıyoruz. Bakanlığımızın uzun vadede bir spor turizmi vizyonu var. Bu etkinlikte o vizyonun sahadaki en güçlü örneklerinden bir tanesi. Dünya Kar Motosikleti şampiyonası dünyanın en önde gelen organizasyonlarından bir tanesi. Handüzü'nün seçilmesi bir rastlantısal durum değil. Rize aslında bu organizasyona hazırlandı. Handüzü aslında federasyon tarafından bilinçli bir tercih. Burada ki kar kalitesi, zemin yapısı, güvenlik alanları birçok anlamda farklı unsurlar birlikte değerlendirildi. ve burada organizasyonun yapılmasına karar verilmeden önce birçok defa teknik inceleme ve gezilerde bulunuldu. Bu incelemelerin sonucunda organizasyon için Handüzü yeterli bulunarak buraya verildi"diye konuştu.

Kaynak: DHA

