Rize'de inşaat halindeki köprü çöktü: 3 yaralı - Son Dakika

Rize'de inşaat halindeki köprünün çökmesi nedeniyle 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneysu ilçesine bağlı Yenicami köyünde DSİ tarafından yapımı devam eden köprü inşaatında çökme meydana geldi. Çökme sırasında inşaat üzerinde bulunan Muhammed Canik, Muzaffer ve Selim Ak yaralandı.

Yaralılar, Rize'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.