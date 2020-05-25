Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı sürücü ile Recep Ali Şinaforoğlu, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sedyeye konulup halat yardımıyla çekilerek yola çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine AFAD koordinesinde jandarma, İkizdere Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerince araçtakilere ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Rize 'de kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

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