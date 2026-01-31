Rize\'de Kar Motosikleti Şampiyonası Başladı

Bu yıl Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası sırlama yarışlarıyla başladı.

Uluslararası organizasyonun ilk günü, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen yarışlarla start aldı. Sporcuların zorlu doğa koşullarında sergilediği performanslar büyük ilgi görürken, Handüzü Yaylası'nda oluşan görsel şölen organizasyona ayrı bir atmosfer kattı. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanını yakından takip etme fırsatı buldu.

Organizasyonun ilk etabında kadınlar ve erkekler kategorilerinde 650 metre uzunluğundaki pistte antrenman ve sıralama turları yapıldı. Karla kaplı zorlu parkurda gerçekleştirilen mücadelelerde ABD, Finlandiya, İsveç, Norveç, Çekya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden 7 kadın, 21 erkek sporcu antrenmanlarının ardından sıralama turlarında piste çıktı. Kadınlar kategorisinde iki ayrı sıralama etabı gerçekleştirilirken, erkekler kategorisinde ise iki grup halinde yapılan sıralama turlarının yanı sıra son şans turları düzenlendi. - RİZE