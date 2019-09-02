Son Dakika Haberleri: Rize'de kaybolan 6 kişi hastaneye getirildi
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Rize'de kaybolan 6 kişi hastaneye getirildi

8 saat önce

Rize'de kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaların neticesinde bulundukları Handüzü Yaylası'ndan, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Rize'de kaybolan 6 kişi hastaneye getirildi, System.String[]

Rize'de kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaların neticesinde bulundukları Handüzü Yaylası'ndan, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.


30 Ağustos tarihinde Küçükçayır Köyü'nden Handüzü Yaylası'na gitmek için çıktıkları yolda kaybolan Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir'den oluşan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulundu. Handüzü Yaylasına yakın bir bölgede bulunan grup, olay yerinde ilk sağlık gözlemlerinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.


Aralarında 12 yaşında bir çocuğunda bulunduğu grubun tamamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar müşahede sonrasın taburcu edilecek. - RİZE

Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 02:36 Kaynak: İHA
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