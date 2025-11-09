Rize'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi - Son Dakika
Rize'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi

Rize\'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi
09.11.2025 19:29
Rize'de mevlit yemeği sonrası 84 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Rize'de mevlit yemeğine katılanlardan 84'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'deMuradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde okutulan mevlidin ardından, davetlilere yemek ikram edildi. Yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülen bazı kişiler, hastanelere müracaat etti.

84 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 kişi tedavi altına alındı. Bazı kişilerin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Rize

Son Dakika Güncel Rize'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Rize'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi - Son Dakika
