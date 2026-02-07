Rize'de Muhtarlar Barıştı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Muhtarlar buluşmasında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, aralarında dargınlık olan Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ile Deniz Mahallesi Muhtarı Kadir Kaptan'ı bir araya getirip, barıştırdı.

Rize Valiliği tarafından Ardeşen ilçesinde Muhtarlar Buluşması düzenlendi. Buluşmaya Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Atagün, bir süredir küs olduğu Deniz Mahallesi Muhtarı Kadir Kaptan'la barışmak için Vali Baydaş'tan destek istedi. Vali Baydaş muhtar ve belediye başkanını bir araya getirip, barıştırdı. Dargınların barıştığı toplantı fotoğraf çekim sonrası sona erdi.