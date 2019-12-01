Son Dakika Haberleri: Rize'de ruhsatsız kaçak silah ele geçirildi
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Rize'de ruhsatsız kaçak silah ele geçirildi

6 saat önce

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

Rize'de ruhsatsız kaçak silah ele geçirildi, System.String[]

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren il ve Ardeşen ilçe jandarma ekiplerince silah imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

Rutin yol kontrol uygulaması süsü verilerek şüpheli otomobilde yaptıkları aramada suç unsuruna rastlamayan ekipler, arama yapılan otomobili takip eden başka bir otomobili fark edince fiziki takip gerçekleştirdi.

Polis ekipleriyle otomobil durdurularak yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 4 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilde bulunan Y.D. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Ardeşen, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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