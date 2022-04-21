Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu - Son Dakika
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Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu

21.04.2022 09:21

Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştuRİZE Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahibinden kaçan at karayoluna çıkıp 4 nala koşmaya başlayınca sürücülere zor anlar yaşattı.

Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu

RİZE Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahibinden kaçan at karayoluna çıkıp 4 nala koşmaya başlayınca sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu üzerinde seyir eden bir araçta bulunan şahıs, yolda 4 nala koşan eğerli atı görünce o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Sahibinden kaçarak karayolunda koşmaya başlayan at yolda seyreden araç sürücüleri için zaman zaman tehlike oluştururken, trafikte önlerinde bir anda atın çıktığını gören sürücüler zor anlar yaşadı. At ile karşı karşıya gelen sürücüler ata çarpmamak için yoldan çıkmak zorunda kaldı.

Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu
Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu
Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu
Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu
Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu
Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu
Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu
Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu - Son Dakika


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