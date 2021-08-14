Rize'de şiddetli yağışın ardından kapanan 20 köy yolu ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Rize'de şiddetli yağışta toprak kayması sonucu kapanan 20 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açılıyor.
Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle Merkez, Ardeşen, Pazar, Çayeli, Hemşin ve Kalkandere ilçelerinde toplam 30 köy yolu ulaşıma kapandı.
Rize İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.
10 köy yolu ulaşıma açılırken, ekipler, kapanan 20 köy yoluna ulaşım sağlanması için 77 iş makinesi ve 88 personelle çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
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