Rize'de "Uluslararası Ayder Enerji Forumu"nun tanıtımı yapıldı

13.01.2026 15:16
Rize'de 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek, "Uluslararası Ayder Enerji Forumu"nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Ayder Yaylası Cam Teras mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayder Yaylası'nın Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayder'in bir Davos, uluslararası gündemlerin müzakere edildiği merkez olması yönünde vizyon ve hedef ortaya koyduğunu belirten Baydaş, "Ayder'deki dönüşüm ve koruma planı da bunun adımlarından bir tanesidir. " dedi.

Baydaş, forumu da bu vizyonla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene Ayder Forumu'nu lojistik ve uluslararası taşıma gündemiyle gerçekleştirmiştik. Bu sene forum, enerji gündemiyle gerçekleşecek. Enerji Bakanımızın himayesi ve teşrifiyle Ayder Forumu'nun ikincisini muhteşem bir karlı havada gerçekleştireceğiz. Bütün oturumların şehrimiz, ülkemiz ve bölge ekonomimiz açısından hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum. Forumu hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar hem Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak hem Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu hem de misafir ülkelerden enerji bakanları, bakan yardımcıları başta olmak üzere çok seçkin bir misafir grubuyla gerçekleştireceğiz."

Forumun ikincisini organize edeceklerini yineleyen Baydaş, "İnşallah bunun devamını gerçekleştiririz. Dünyada bu tür organizasyonlar genelde kış dönemlerinde olur. Kongre turizminin esasen vakti kış dönemleridir. Biz özellikle de kış döneminde faaliyetin gerçekleşmesini şehrimiz adına, bu dönemin de hareketlenmesi adına bir şans olarak görüyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin ise Rize'nin bir marka olduğunu ifade ederek, "Bu şehrin kongereler merkezi olması yönünde bir süreç yürütüyoruz." dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev de forumun önemine dikkati çekti.

Kar yağışı altında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkan Vekili Yusuf Aydın ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA

