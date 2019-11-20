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Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
6 saat önce
Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.N'ye ait eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 925 gram esrar ve 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına M.N. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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