Son Dakika Haberleri: Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.N'ye ait eve operasyon düzenlendi.


Evde yapılan aramada 925 gram esrar ve 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Gözaltına M.N. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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