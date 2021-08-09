Rize'de yastığın içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Rize'de seyahat ettiği yolcu otobüsünde yastık içine sakladığı uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fındıklı ilçesindeki uygulama noktasında şehirlerarası otobüste arama yaptı.
Aramada, yolculardan H.K'nin kullandığı yastığın içine gizlenmiş 167 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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