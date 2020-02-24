Rize emniyet müdürünün şehit edilmesine ilişkin 10 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika
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Rize emniyet müdürünün şehit edilmesine ilişkin 10 şüpheliye tutuklama talebi

7 saat önce

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Rize emniyet müdürünün şehit edilmesine ilişkin 10 şüpheliye tutuklama talebi, System.String[]

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Rize eski emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Aralarında emniyet müdürü Verdi'yi şehit eden polisin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli savcılıkça 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığa çıkarılan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 4'ünün haklarında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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