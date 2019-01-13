Son Dakika Haberleri: Rize Sürülerin Zorlu Dönüş Yolculuğu

Rize Sürülerin Zorlu Dönüş Yolculuğu

1 saat önce

Karadeniz'de, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen yaylalardan köylere doğru sürüleri ile dönen çobanların zorlu yolculuğu sürüyor.

Karadeniz'de, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen yaylalardan köylere doğru sürüleri ile dönen çobanların zorlu yolculuğu sürüyor.

Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Karadeniz'de yaylacılık geleneğini yaşatan çobanlarda sürüleri ile dönüşe geçti. Yaylalardan köylere doğru sürüleri ile dönen çobanların zorlu yolculuğu sürüyor. Kimi zaman karayolunda trafikte araçların içerisinde, kimi ise sarp arazide yol alan çobanlar, sürüleri kış aylarını geçirmek için sahile indiriyor. 40 yıllık çoban Azmi Sarıağaç (57) sürüsü ile Rize'nin Ardeşen ilçesi Ortalan Yaylası'ndan dönüşe geçti.

Mayıs ayında göç ettikleri yaylalardan kasım ayında dönüşe geçtiklerini anlatan Sarıağaç, 3 aylık bir yolculukla köylerine indiklerini belirterek, Mayıs ayında çıktığımız yayladan sahil kesimlerine doğru döndük. Ekim ayından sonra sahile doğru ilerlemeye başlamıştık. Kar yağdıkça sürülerle köylere yanaştık. Fazla kar yağdığı zaman hayvanlara ot ve mısır yediriyoruz. Mayıs ayı geldiğinde yeniden yaylalara dönüş yapacağız dedi.

'ÇOBANLIK, DOKTORLUK DEMEKTİR'

Çobanlığın zor ve herkesin yapabileceği bir meslek olmadığına anlatan Saraç, Çobanlık demek doktorluk demektir.Hayvanın dilinden anlamanız gerekiyor. Her türlü hastalık var. Bu durumlarda hayvanların halinden anlamanız gerekiyor. Çobanlık deyip geçilmemeli, çok büyük bir meslektir. diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:48 Kaynak: DHA

Rize, Karadeniz, Kar, Güncel
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