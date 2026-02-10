Rize, Uluslararası Spor Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Rize, Uluslararası Spor Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapıyor

10.02.2026 12:11
Rize, ekstrem sporlarıyla turizmi canlandırıyor. Taş ocağı pist ve Handüzü Yaylası kullanıma açıldı.

RİZE, yerli ve yabancı birçok sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Kentte faaliyetini tamamlayan taş ocağının ATV yarışları için piste dönüştürülmesinin ardından, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanının yaşandığı Handüzü Yaylası'nda oluşturulan doğal parkur da spor turizmine kazandırıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uluslararası organizasyonların kentin spor ve turizm potansiyeline önemli katkı sunduğunu söyledi.

Rize, uluslararası ekstrem spor organizasyonlarıyla spor turizminin merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Kentte Senoz Vadisi'nde faaliyetini tamamlayan taş ocağının 2 kilometrelik enduro ve ATV pistine dönüştürülmesinin ardından, Güneysu ilçesindeki deniz manzaralı 1800 rakımlı Handüzü Yaylası da Dünya Kar Motosikleti yarışlarına ev sahipliği yaptı. Taş ocağının spor turizmine kazandırılmasının ardından Kaçkar Dağları eteklerindeki yaylada, 650 metre uzunluğunda oluşturulan doğal parkurda dünyaca ünlü sporcular kıyasıya mücadele etti. Birçok ülkeden bölgeye gelen adrenalin tutkunları, yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığında sınırlarını zorladı. Yarışların ardından sporcular ve izleyiciler, yaylada oluşan bulut denizi manzarasının keyfini çıkardı. Kentte gerçekleştirilen organizasyonlar, Kaçkar Dağları'nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlarken; bölgenin kış sporları ve spor turizmi açısından gelişmesinin de önünü açtı.

'KIŞ SPORLARI ADINA MUHTEŞEM BİR BAŞLANGIÇ'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uluslararası organizasyonların, tesisleşmenin birer adımı olduğunu belirterek, "Dünya şampiyonası muhteşem bir organizasyon oldu. Önemli kazanımlarımız oldu. Bir, Kaçkar Dağları'mızın turizm adına doğru kullanılması ve turizm adına farklı alternatiflerle kullanılmasını görüyor olacağız. İki, kış döneminde kış turizmi ile ilgili neleri yapıp, yapabildiğimizin de testini yapmış oluyoruz. Şehrimizde, hemşehrilerimizin her zaman bir beklenti olarak ifade ettiği kış tesislerinin de bunlar başlangıcı ve birer adımı olacaktır. Orda bir taş ocağımız vardı. Orayı bir spor faaliyeti için kullanmış olduk ve muhteşem de bir görüntü oldu. Bugün de bir yaylamızı kış turizmi adına kullanmış olduk. Bu gelecek, şehrimizin potansiyeli ve kış sporları adına muhteşem bir başlangıçtı. Bu adımların her biri devam edecek. Bu organizasyonlar devam edecek ve biz bu güzelliği şehrimiz adına, Kaçkar Dağları adına, Rize adına yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'KIŞ SPORLARI İÇİN BU MERKEZ HAYIRLI OLSUN'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de "Terk edilmiş bir taş ocağını yeniden ve sporla gençlerin hizmetine açtık. Senoz Vadisi'ni, tüm Türkiye'nin gözleri önüne serdik. Senoz Vadisi, Rize'nin en önemli endemik yapısına, tarihiyle, gastronomisiyle çok farklı bir yerine sahip. Terk edilmiş taş ocağını da tekrardan doğaya kazandırdık. Buraya gelirseniz, buranın özelinde de Rize Handüzü'nde de belki Rizelilerin çoğu Handüzü Yaylası'na kışın çıkmamıştır; hem yoldan ötürü hem karın kalınlığından ötürü. Ama bu organizasyon vesilesiyle binlerce insan buraya çıktı. Kışın hiçbir şekilde kullanılmayan bir merkezdi. Şimdi de kış sporları için bu merkez hayırlı olsun" dedi.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Rize, Spor

Son Dakika Spor Rize, Uluslararası Spor Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

