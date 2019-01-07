Son Dakika Haberleri: Rize Valisi Çeber Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Rize Valisi Çeber Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

1 saat önce

Rize Valisi Kemal çeber, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce projelendirilen ve yapımı devam etmekte olan karayolları yatırımlarını inceledi.

Rize Valisi Çeber Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi, System.String[]
Rize Valisi Kemal çeber, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce projelendirilen ve yapımı devam etmekte olan karayolları yatırımlarını inceledi.


Rize Valisi Kemal Çeber, beraberinde Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve Karayolları 103. Şube Şefi Ercan Çiçek ile birlikte Çayeli-Kaptanpaşa yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çeber, ardından Rize- Güneysu Karayolu, Salarha Tüneli şantiye alanı, Rize Güney Çevre Yolu ve Rize- Kalkandere yolunda incelemelerde bulunarak Bayramçavuş'tan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Çeber, Rize'nin coğrafi yapısı gereği dar bir kıyı şeridine sıkıştığını belirtti.

Planlanan yeni yollar ile şehrin güney yönünde genişleme şansı yakalayacağını ifade eden Çeber, "Bu yönüyle yapılan yatırımlar çok iyi düşünülmüş ve planlanmış. Özellikle Salarha Tünelinin tamamlanmasıyla Salarha Vadisi ile Rize arasındaki mesafe 9 kilometre kısalacak. 2900 – 3000 metre uzunluğunda çift tüp şeklinde yapılmakta olan tünelin tamamlanması için son 400 metre kaldı. İnşallah en kısa sürede bu projede tamamlanacak ve Rize, Salarha Vadisine açılma şansını yakalayacak." dedi.

Rize'nin trafiğine çözüm getirecek çalışmalar olduğunun altını çizen Çeber, "Tünelin tamamlanması ile trafikte ciddi rahatlama sağlanacak. Bu anlamda Salarha Tüneli, ciddi bir mühendislik eseri." ifadelerini kullandı.

Güney Çevre Yolu ve Rize-Kalkandere İl Yolu hakkında da değerlendirmelerde buluna Vali Çeber, "Her iki projede şehre büyük bir rahatlık sağlayacak, nefes aldıracak. Şehir arka bölgeye ulaşarak genişleme şansı yakalanacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:43 Kaynak: AA

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