Baklavası, kolonyası derken hamsiden şimdi de bunu yaptılar - Son Dakika
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Baklavası, kolonyası derken hamsiden şimdi de bunu yaptılar

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Rize'de aktarlık yapan Mehmet Karali, vatandaşlardan gelen deniz ürünlerinden cilt kremi talebi üzerine yaklaşık 4-5 yıl süren çalışmanın ardından hamsili krem geliştirdi. Damıtma yöntemi ve farklı yağlar kullanılarak hazırlanan ürünün Ar-Ge süreci devam ederken Karali, kremin kokusu nedeniyle gece kullanılmasını tavsiye etti.

Daha önce baklavası ve kolonyası yapılan hamsiyle ilgili sıra dışı bir ürün daha çıktı. Yaklaşık 7-8 yıldır aktarlık yapan Mehmet Karali, 4-5 yıllık çalışmanın ardından hamsiyi bu kez kreme dönüştürdü.

VATANDAŞLAR İSTEDİ, AKLINA HAMSİ GELDİ

Mehmet Karali'nin hamsili krem serüveni, vatandaşlardan gelen deniz ürünleriyle ilgili cilt kremi talebiyle başladı. Rize'nin denizle ve hamsiyle özdeşleşmesinden yola çıkan Karali, ürünü geliştirmek için çalışmaya koyuldu. Karali, "Rizeliyim. Rize'den çok meşhurlar çıktı, biz de dedik ki bunların peşinden gidelim. Dedik ki böyle böyle aktar işine başladık, yaklaşık bir 7-8 seneden beri. Ama dedik bunu beklemekle olmaz tabii, bir şeyler üretelim dedik yani. Bir şeyler üretelim insanlara, Ümmet-i Muhammed'e faydalı olsun diye böyle hamsili kremi de yaptık. Asıl işimiz bizim kuyruk yağı kremidir. Ama insanlar talep etti bizden. Dediler ki; 'Acaba cilt için bir krem yapabilir miyiz balıklarla alakalı, işte deniz Rize'de hemen yakında denizimiz var. Yani denizle alakalı bir ürün yapabilir miyiz?' Dedik yaparız tabii. Şu anda hamsili kremi yaptık" dedi.

Baklavası, kolonyası derken hamsiden şimdi de bunu yaptılar

4-5 YIL ÜZERİNDE ÇALIŞTI

Karali, hamsili krem için yaklaşık 4-5 yıldır emek harcadıklarını ve profesyonel destek aldıklarını belirtti. Üretimde damıtma yöntemini kullanan Karali, ürüne farklı yağlar da ekledi. Çalışmaların henüz ticari aşamaya geçmediğini belirten Karali, Ar-Ge sürecinin devam ettiğini söyledi. Hamsiden yağ elde etmenin de kolay olmadığını anlatan Karali, 2-3 kilogram hamsiden yaklaşık 20 gram yağ çıktığını ifade etti. Karali, ürünle ilgili, "Damıtma yöntemiyle beraber bu hamsili kremi yapmaya başladık ve başarılı bir sonuç elde ettik. Şu anda sezon olarak hamsinin yağı çok değil, yakın zamanda yağını da yapacağız. Çünkü 2-3 kilodan ancak 20 gram yağ çıkar. Şimdilik kremini yaptık. Müthiş bir ürün yakaladık. İçeriği de çok güzel, farklı yağlar da ekledik ona" ifadelerini kullandı.

Baklavası, kolonyası derken hamsiden şimdi de bunu yaptılar

"GÜNDÜZ ÇIKMAYALIM TABİİ HAMSİ KOKABİLİRİZ"

Hamsili kremin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise kokusu oldu. Karali, ürünün akşamları kullanılmasını tavsiye ederken bunun nedenini esprili sözlerle anlattı. Karali, "Niyetimiz yani insanlara, Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmaktır. Ondan dolayı böyle bir krem çıkardık. Yani kullanılabilir, kokusu evet bazen ağır gelebilir ama akşamları sürelim onu, gündüz çıkmayalım tabii hamsi kokabiliriz. Biraz daha çok naif bir krem oldu yani. Herkesin de kullanmasını tavsiye ediyorum yani. En azından hamsili krem olarak dünya literatürüne ilk defa giren bir kremi yaptık yani hamsili krem diye" şeklinde konuştu. 

Baklavası, kolonyası derken hamsiden şimdi de bunu yaptılar
RizeSon Dakika

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