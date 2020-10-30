Rizeli gençler, derelerini çöplerden arındırdı - Son Dakika

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, çöp ve atıklar nedeniyle kirlenen dereler için seferber olan Komilo köyü sakinleri, 8 kilometre boyunca 60 çuval çöp topladı. Köyün kadınları da çöp toplayan gençlere türkü ve manilerle destek verdi.

Çamlıhemşin'in Komilo köyünde kirlenen dereler için temizlik hareketi başlatıldı. Köy muhtarı Lütfü Sezgin'in öncülüğünde Komilo Gençlik Teşkilatı adı verilen grup kuran gençler, dere yataklarına indi. Komilo Deresi ile yan derelerde yaklaşık 8 kilometrelik güzergahı temizleyen gönüllüler, inşaat molozları, plastik ve poşetlerden oluşan 60 çuval çöp topladı. Köyün kadınları da çöp toplayan gençlere türkü ve manilerle destek verdi. Çöp toplayanları izleyen Nuran Eskivar, "Derenin kenarına atmayalım çöpleri, büyük emek verdiler kutlayalım gençleri" dizeleri ile gençleri alkışladı.

Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, derelerde temizlik harekatı başlattıklarını belirterek, "Bu gençlerle beraber derelerimizi temizledik. Köyümüzün girişinden başladık, deremizin yan kolları ile beraber 8 kilometrelik bir alanda temizlik çalışması yaptık. 60 çuval çöp çıkardık. İnşaat molozları, plastikler, poşetler çıkardık. Biz aslında her yıl bu temizliği yapıyoruz. İnsanlar derelere çöp atmaktan bıkmadı, biz de temizlemekten vazgeçmiyoruz" dedi.

Gençlerin çok güzel bir çalışma yaptığını söyleyen Ayşe Baykal da, "Dereler çok kirlenmişti, gençler çok güzel bir iş çıkardılar, kutluyorum. Onlar bizim eskiden yüzdüğümüz dereleri çöplerden arındırdı. Şimdi o dereleri korumak yine bize düşüyor" diye konuştu.