Son Dakika Haberleri: ROBOKOD çocuklara kodlama öğretiyor

ROBOKOD çocuklara kodlama öğretiyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle başlattığı projesi 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü'nde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 127 ve Şehit Ercüment Türkmen Ortaokulu'nda 90 öğrenciye eğitim verildi.

ROBOKOD çocuklara kodlama öğretiyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle başlattığı projesi 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü'nde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 127 ve Şehit Ercüment Türkmen Ortaokulu'nda 90 öğrenciye eğitim verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:55 

Yahya Kemal, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak'ta Putin ile Bir Araya Gelecek Sıla Gençoğlu, Hazer Amani'den Sonra Başka Bir Erkekle Samimi Bir Şekilde Görüntülendi

Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı Gündeme Oturan Konser Sonrası Fazıl Say'dan Erdoğan Açıklaması: Herkes Hata Yapar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:51:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ROBOKOD çocuklara kodlama öğretiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]