ROBOKOD çocuklara kodlama öğretiyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle başlattığı projesi 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü'nde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 127 ve Şehit Ercüment Türkmen Ortaokulu'nda 90 öğrenciye eğitim verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle başlattığı projesi 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü'nde Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu'nda 127 ve Şehit Ercüment Türkmen Ortaokulu'nda 90 öğrenciye eğitim verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:55
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