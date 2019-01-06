Son Dakika Haberleri: Rodrigues Al Ittihad'a Transfer Oldu

Rodrigues Al Ittihad'a Transfer Oldu

1 saat önce

Galatasaray Kulübü Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues'i Al Ittihad Kulübü'ne transfer etti.

Rodrigues Al Ittihad'a Transfer Oldu, System.String[]
Galatasaray Kulübü Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues'i Al Ittihad Kulübü'ne transfer etti. Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues, 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında Suudi Arabistan Kulübü Al Ittihad'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 USD transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 USD üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 USD'nin üzerindeki rakamın yüzde 20'sini şirketimize ödeyecektir" denildi. Transfer sonrası Rodrigues de sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

Garry Rodrigues, Galatasaray, Spor
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