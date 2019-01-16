Son Dakika Haberleri: Rodrigues'e Saha Kenarında Kırmızı Kart

Rodrigues'e Saha Kenarında Kırmızı Kart

1 saat önce

Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi El İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, takım kadrosunda yer aldığı ilk maçta oyuna girmeden kırmızı kart gördü.

Rodrigues'e Saha Kenarında Kırmızı Kart, System.String[]
Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi El İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, takım kadrosunda yer aldığı ilk maçta oyuna girmeden kırmızı kart gördü.

Rodrigues, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı El İttihad'ın Suudi Arabistan Kral Kupası son 32 turunda El Washm'a konuk olduğu maçta ilk kez takım kadrosunda kendine yer buldu.

Yedekler arasında bulunduğu maçın ikinci devresinde saha kenarında ısınmaya başlayan Rodrigues, 56. dakikada hakemle tartışmaya girdi.

Hakem tarafından önce sarı kartla cezalandırılan Rodrigues, itirazlarını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Karşılaşmanın ardından Twitter üzerinden açıklamada bulunan Rodrigues, kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle taraftarlardan özür diledi.

Öte yandan El İttihad, mücadeleyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:20 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cengiz'den Ozan Kabak Açıklaması Garry Rodrigues, Al İttihad'daki İlk Maçında Oyuna Girmeden Kırmızı Kart Gördü

Evkur Yeni Malatyaspor, BB Bodrumspor'u Son 10 Dakikada Bulduğu Gollerle 3-2 Mağlup Etti Fanatik Fenerbahçeli Bir Taraftar, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 20:29:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rodrigues'e Saha Kenarında Kırmızı Kart
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]