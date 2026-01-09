Rodriguez ve Çin Büyükelçisi Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rodriguez ve Çin Büyükelçisi Görüştü

09.01.2026 07:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Çin Büyükelçisi ile ülkedeki destek için teşekkür etti.

Venezuela'da geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu ile bir araya geldi.

Rodriguez, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Venezuela'nın müttefiki Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Çin'in ülkesiyle ilgili destek açıklamalarına teşekkür ettiğini bildirdi.

Başkent Caracas'taki görüşmeye ilişkin Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Lan Hu ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Başkan Nicolas Maduro ile First Lady Cilia Flores'in kaçırılmasını kınamasından ve Venezuela'ya yönelik saldırılara karşı sergilediği duruştan dolayı kendisine içten teşekkürlerimizi ilettik."

Maduro, Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüşmüş ve toplantıya yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin'in Caracas Büyükelçisi Hu da katılmıştı.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Delcy Rodriguez, Venezuela, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rodriguez ve Çin Büyükelçisi Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
08:10
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı İşte kulislere yansıyan rakam
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam
06:56
Trump gözünü bu kez Küba’ya dikti Açık açık tehdit etti
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti
06:40
Suriye’de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara’dan kritik görüşme
Suriye'de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara'dan kritik görüşme
06:04
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin
Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin
02:21
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 08:27:35. #7.11#
SON DAKİKA: Rodriguez ve Çin Büyükelçisi Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.