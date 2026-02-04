Rodriguez: Venezuela ile ABD Arasındaki İlişki Tarihsel - Son Dakika
Rodriguez: Venezuela ile ABD Arasındaki İlişki Tarihsel

04.02.2026 09:11
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD ile ilişkilerin diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela ile ABD arasında tarihsel bir ilişki olduğunu belirterek, "Farklı bakış açılarına ve düşüncelere sahip olabiliriz ancak bu farklılıkların uluslararası hukuk ve ülkemizin anayasasına saygı temelinde çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Rodriguez, başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nın bahçesinde ulusa seslendi.

ABD'nin hava saldırısının ülkede silinmez bir iz bıraktığını ancak Venezuela'nın hızla toparlanma sürecine girdiğini anlatan Rodriguez, Venezuela'da sükunet ve güvenliğin sağlandığını vurguladı.

Rodriguez, "Venezuela halkı egemenliğini korumak, ulusal bağımsızlığa, barışa ve huzura sahip çıkmak istiyor. Venezuelalıları birleştiren bir şey varsa, o da ABD hükümetiyle yaşanan anlaşmazlıkların, diplomatik yollarla ve siyasi diyalog aracılığıyla ele alınması gerektiğidir." diye konuştu.

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri saldırısına değinen Rodriguez, şunları söyledi:

"(Maduro ve eşinin alıkonulması) Venezuelalılar, son 30 gün içinde nükleer bir gücün gerçekleştirdiği dış kaynaklı askeri bir silahlı saldırıya maruz kaldı. Bu süreçte şunu söyledik: Venezuela bir dönüşüm geçirdi, olgunlaştı. Bu saldırı, ilişkilerimizde bir leke oluşturdu ancak farklılıkları aşmak için çaba ve saygı temelinde çalışmamız gerekiyor. ABD'nin saldırganlığının yarattığı etki, bugün her zamankinden daha fazla barışı korumaya odaklanan bir sükunete dönüşmüştür."

"Görüş ayrılıklarımızı diyalog yoluyla çözmek istiyoruz"

Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yakın zamanda telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Venezuela ile ABD arasında tarihsel bir ilişki var. Farklı bakış açılarına ve düşüncelere sahip olabiliriz ancak bu farklılıkların uluslararası hukuk ve ülkemizin anayasasına saygı temelinde çözülebileceğine inanıyoruz. Görüş ayrılıklarımızı diyalog yoluyla çözmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin müdahalesini fırsat bilen bazı aşırılıkçı grupların Venezuela'da kaos çıkartmak istediğinin altını çizen Rodriguez, halkın söz konusu girişimlerin büyük bir olgunluk ve bilinçle üstesinden geldiğine işaret etti.

Rodriguez, kapsayıcı bir ulusal politika doğrultusunda ilerlediklerini, Hidrokarbonlar Yasası'nda reforma gidildiğini ve genel af yasasının hayata geçirildiğini anlattı.

Venezuela ekonomisini güçlendirmek ve sosyal hakları iyileştirmek için ciddi çaba gösterdiklerini dile getiren Rodriguez, ülkedeki yabancı yatırımcıların haklarının güvence altına alındığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

