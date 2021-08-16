Üye Girişi
ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı - Son Dakika

ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı

16.08.2021 13:51

ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla Uluslararası Savunma Sanayii Fuarıöncesi fuarda ilk kez sergilenecek olan ürünlerini tanıttı.

ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı

İSTANBUL - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla Uluslararası Savunma Sanayii Fuarıöncesi fuarda ilk kez sergilenecek olan ürünlerini tanıttı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Beşiktaş'ta düzenlenen basın toplantısıyla bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı öncesinde ROKETSAN'ın fuarda ilk kez sergileyeceği ürünleri tanıttı. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ile birlikte kameralar karşısına geçen Murat İkinci," Türk Silahlı Kuvvetlerimize pek çok ürün kazandıracağız" dedi.

"Atmaca'nın kara versiyonu hazır"

"Atmaca" adlı gemisavar füzenin kara versiyonu üzerinde çalıştıklarını belirten Murat İkinci, "Biz bir önceki IDEF'ten bu zamana kadar olan zamanı çok kıymetli bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bu süre içerisinde özelikle Roketsan'ın temel kabiliyetlerini ürüne dönüştürmek ve Silahlı Kuvvetlerimizin son zamanlarda uğramış olduğu yaptırımlardan kaynaklı herhangi bir sıkıntıya düşmemesi için onların yerine geçebilecek muadillerinden çok daha üstün ürünlerimizi Silahlı Kuvvetlerimize ve ardından dost ve kardeş ülkelerimize sağlamaya çalışıyoruz. Bu süre içerisinde sizlerde yakinen tanık oldunuz bu senenin ilk yarısında Atmaca adlı gemisavar füzemizin atışını son derece başarılı olarak gerçekleştirdik ve seri üretimine başladık.Bundan sonra kendi gemilerimizi inşallah kendi gemisavar füzelerimiz ile donatacağız. IDEF'te sergileyeceğimiz değişiklik ise Atmaca'nın kara versiyonu olacak. Kara Atmaca bir seyir füzesi olacak. Satıhtan satıha görev yapabilen yine uzun menzilli hedefi ve noktası olabilme kabiliyetine sahip füzemiz. Atmacanın deniz versiyonundan farkı arayıcı başlığının bulunması olacak. Bu başlık sayesinde kara hedeflerine yakalanmadan angaje olma yeteneğini Silahlı Kuvvetlerimize kazandıracağız" diye konuştu.

"Fuarda ilk kez sergilenecek pek çok ürün olacak"

Fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerin detaylarını aktaran İkinci, "Diğer sistemimiz ise Levent yakın hava savunma sistemi. Bunu da ilk defa IDEF'te sergileyeceğiz. Sungur portatif hava savunma füzemizin baz olarak alındığı ve gemilerde yakın hava savunma sistemi oluşturacak olan Levent sistemimizi de ilk defa bu fuarda tanıtacağız. Bir diğer ürünümüz de Akya Ağır Torpidomuz olacak. İlk defa IDEF'te bu sene sergilenecek. Akya aslında bizim denizaltılarımızın temel silahı olacak. Akya'nın da başarılı atışları hala devam ediyor. Bu sene sonunda da inşallah Silahlı Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Yine hafif sınıf Orko torpidosunu da bu fuarda sergileyeceğiz. Ayrıyeten Hava Kuvvetlerimiz için gerçekleştirdiğimiz ürünlerimize bakarsak, yine fuarda ilk kez sergileyeceğimiz Laçin silah sistemi olacak. Laçin'in pilot tarafından yönlendirilebilen, havada da manevra yapılabilen bir mühimmat haline getirdik. Şu anda F16'larımız tarafından başarılı şekilde atışları yapıldı. Bu ürünlerimizin sergilemesini Idef'te yapacağız inşallah. Aslında daha birçok sistemimiz var fuarda sergileyeceğimiz. Ancak bu sene ilk defa sunacak olduğumuz ürünlerimiz bunlar olacaklar" dedi.

"Orman yangınları için çalışmalarımız başladı"

Öte yandan ülke genelindeki orman yangınlarına müdahale edebilecek ürünler hakkında çalıştıklarını kaydeden İkinci, "Malumunuz bazı kimyasal maddeler yangınlar üzerinde çok hızlı etki yapılmasını sağlayabiliyor. Hele o kimyasal maddeleri belli bir bölgeye atabilirseniz çok büyük yangınlar için çok etkili olmaz ama yangının ilk aşamalarında müdahaleyi kolaylaştırabilir. Roketsan'da onunla ilgili ne yapabiliriz diye düşündü ve mühendis arkadaşlarımız da bu konu hakkında çalışmaya başladılar" diye ekledi.

ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı
ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı
ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı
ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı
ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı
ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı
ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı
ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Murat İkinci, Beşiktaş, Roketsan, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi 14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı 14:33 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak 14:12 ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi 13:58 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı 13:29 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor 12:45 Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi 12:12 Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu 11:40 Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu

Son Dakika Haberleri
14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
14:32 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
14:23 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi
14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:54 İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
Düğün öncesi ilginç gelenek: Damadın ağabeyine acı biber yedirip kemerle dövdüler Düğün öncesi ilginç gelenek: Damadın ağabeyine acı biber yedirip kemerle dövdüler         
15:09
Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi         
14:41
Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi         
14:24
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı         
13:37
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum         
13:05
10 gün önce 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu         
12:18
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 15:21:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ROKETSAN, IDEF'21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement