Roma Dönemine Ait Heykel ile Yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.
Eskişehir
'de Roma
dönemine ait olduğu belirlenen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in Beylikova
ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Alpu- Mihalıççık
kara yolunda elinde tarihi eser bulunduğu öğrenilen Sabri Ö.'nün kullandığı aracı durdurdu. Araç
içerisinde arama yapan ekipler, çuvalın içinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz heykel ile bronz ve gümüş Osmanlı tuğralı 2 adet sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Sabri Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:45 Kaynak: İHA
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