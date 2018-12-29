Son Dakika Haberleri: Roma Dönemine Ait Heykel ile Yakalandı

Roma Dönemine Ait Heykel ile Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Roma Dönemine Ait Heykel ile Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Alpu- Mihalıççık kara yolunda elinde tarihi eser bulunduğu öğrenilen Sabri Ö.'nün kullandığı aracı durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, çuvalın içinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz heykel ile bronz ve gümüş Osmanlı tuğralı 2 adet sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Sabri Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:45 Kaynak: İHA

Mihalıççık, Eskişehir, Roma, 3. Sayfa
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