Roma'nın golcüsü Edin Dzeko, koronavirüsü yendi
23.11.2020 23:53
İtalyan devi Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattığını sosyal medya hesabından duyurdu.
İtalya'da Roma forması giyen golcü futbolcu Edin Dzeko, koronavirüsü yendi.
Dzeko, Twitter hesabından yaptığı İtalyanca paylaşımda, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma" ifadelerini kullandı.
6 KASIM'DA KORONA OLMUŞTU
Bosna Hersekli futbolcu, 6 Kasım'da koronavirüs yakalandığı açıklanmıştı. 34 yaşındaki golcü oyuncunun iyileşme süresi normalde uygulanan 14 günlük karantina döneminden biraz daha uzun sürdü.
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