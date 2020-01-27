Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi
6 saat önce
ISPARTA'da, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan Ü.Y. (30), jandarma operasyonuyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:02 Kaynak: DHA
ISPARTA'da, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan Ü.Y. (30), jandarma operasyonuyla yakalandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçiborlu ilçesinde bir kişinin tarihi sikke satmaya çalıştığını belirledi Hemen harekete geçen jandarma, şüphelinin Ü.Y. olduğunu saptadı. Yapılan takip sonunda düzenlenen operasyonla U.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait 51 adet sikke ele geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Tarihi sikkeler ise muhafaza altına alındı.
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