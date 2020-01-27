Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi

6 saat önce

ISPARTA'da, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan Ü.Y. (30), jandarma operasyonuyla yakalandı.

Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi, System.String[]

ISPARTA'da, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan Ü.Y. (30),  jandarma operasyonuyla yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçiborlu ilçesinde bir kişinin tarihi sikke satmaya çalıştığını belirledi  Hemen harekete geçen jandarma, şüphelinin Ü.Y. olduğunu saptadı. Yapılan takip sonunda düzenlenen operasyonla U.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait 51 adet sikke ele geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Tarihi sikkeler ise muhafaza altına alındı.


Jandarma, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Roma derbisinde kazanan yok
Roma derbisinin ardından Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:47:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]