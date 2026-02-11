Romalı Havuz Defineciler Tarafından Talan Edildi - Son Dakika
Romalı Havuz Defineciler Tarafından Talan Edildi

Romalı Havuz Defineciler Tarafından Talan Edildi
11.02.2026 11:39
Kayseri'nin Develi ilçesinde tarihi Romalı havuz, definecilerce zarar gördü; restore edilmesi isteniyor.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Erciyes Dağı eteklerinde heyelan riski nedeniyle 37 yıl önce taşınan Kızık Mahallesi'nde, Romalılar Dönemi'nde inşa edilen tarihi havuz, defineciler tarafından talan edildi. Mahallede 5 yıl muhtarlık yapan Ramazan Şengül, "Bu havuz, bin yıllık bir havuz. Dedelerimizin bile aklı yetmez. Eski yerleşim olan köyümüzde bu havuz, köyde su olmadığı için hayvan sulama amacıyla kullanılıyordu" dedi.

Develi ilçesinde Erciyes Dağı eteklerinde kurulan Kızık Mahallesi, 1989 yılında heyelan riski nedeniyle dağ yamacından 2 kilometre ilerideki ovaya taşındı. Mahallenin taşınması sonrası eski yerleşim yerinde kalan ve Romalılar Dönemi'nde inşa edilen, Erciyes Dağı'ndaki kar ve yağmur suları ile dolan tarihi havuz, defineciler tarafından talan edildi. Havuzun duvarları ve su taşları zarar gördü. Bölge halkı 'Roma havuzu'nun restore edilerek yeniden turizme kazandırılmasını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Eski yerleşim yerindeki mahallede 5 yıl muhtarlık yapan Ramazan Şengül, "1989 yılında heyelan riski nedeniyle yeni yerleşim yerine taşındık. Evler üst üste olduğu için yol sorunu da vardı. Heyelan riski nedeniyle taşınma kararı verildi" diye konuştu.

'HAYVAN SULAMA AMACIYLA KULLANILIYORDU'

Şengül, "Bu havuz, bin yıllık bir havuz. Bizim aklımız ermez. Dedelerimizin bile aklı yetmez. Eski yerleşim olan köyümüzde bu havuz, köyde su olmadığı için hayvan sulama amacıyla kullanılıyordu. Buranın suyu Erciyes Dağı'ndan gelirdi. O şekilde bu havuz dolar ve köylü hayvanlarını ve bahçelerini buradan sulardı. Buranın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz. Su sıkıntısı olduğu için bu havuzdan ihtiyaçlarımızı giderirdik. Köyümüz yeni yerleşim yerine taşınınca bazı defineciler buralarda kazı yapıyor. Yetkililerden buranın onarılmasını ve yeniden bölge halkının hizmetine kazandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ROMALILAR DÖNEMİNE AİT BAŞKA KALINTI YOK'

Mahalleli Ramazan Çelik ise "Bu havuzun bulunduğu yer eski yerleşim yeri. Heyelan nedeniyle 1985 yılında köyümüzün taşınması kararı alınmış. 1989 yılında da tamamen eski yerleşim yerini bırakıp yeni alana geçiş yapıldı. Burası atıl kaldığından dolayı Romalılar Dönemi'nden kalan bu havuzu defineciler talan etti. Derinliği 7-8 metre genişliği 20-25 metre çapında bir havuz. Bu gölden başka köyümüzde Romalılar Dönemi'ne ait başka bir yapıya rastlanmadı. Yetkililerden bu gölün temizlenip, restorasyonunun yapılarak köyümüze kazandırılmasını istiyoruz. Köyümüz de su sıkıntısı olduğu için insanlar yaz aylarında bu gölü kullanabilir" dedi.

Kaynak: DHA

