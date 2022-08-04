Roman çiftlerin nikahını Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kıydı, şahitliğini de Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Bayer yaptı.

Kaynak: AA

Kazım Özgan, Hisarcık, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldı - Son Dakika

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