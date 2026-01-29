Romanya Başbakanı'ndan Moldova'ya Destek

Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, Moldova'nın ülkesiyle birleşmesine ilişkin bir referandum düzenlenirse "evet" oyu kullanacağını söyledi.

Romanya'da yayın yapan RFI'ye konuşan Bolojan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun olası bir referandumda ülkesinin Romanya ile birleşmesi için "evet oyu kullanacağı" yönündeki açıklamasına destek verdi.

Sandu'nun göreve geldiği günden bu yana tutarlı bir tutum sergilediğini değerlendiren Bolojan, Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) yolunun Romanya'dan geçtiğini, bu bağlamda ifadelerini "doğal" bulduğunu belirtti.

Bolojan, olası bir birleşme referandumuna işaret ederek, "Ülkemizde de böyle bir referandum düzenlenecek olsaydı 'evet' oyu verirdim." dedi.

Sandu da 14 Ocak'ta "The Rest Is Politics: Leading" isimli YouTube kanalında yaptığı konuşmada, ülkesindeki kırılgan demokrasiyi Rusya'nın baskısına karşı koruma amacıyla olası bir referandumda Moldova'nın komşusu Romanya ile birleşmesi yönünde oy kullanacağını bildirmişti.

Sandu, Moldova gibi küçük bir ülkenin, demokratik ve egemen bir devlet olarak ayakta kalması ve Rusya'ya karşı direnmesinin daha zor hale geldiğini söylemişti.

Bu arada, Mart 2022'de ülkesinin AB'ye katılımı için başvuruda bulunan Moldova'ya aday ülke statüsü verilmişti. Böylece AB ile Moldova arasında geçen yıl üyelik müzakereleri başlamıştı.

AB'ye 2030'a kadar üye olmayı hedefleyen Moldova'da 2024'te AB'ye katılım referandumu düzenlenmişti. AB'ye katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına, vatandaşların yüzde 50,31'i "evet", yüzde 49,69'u ise "hayır" cevabı vermişti.