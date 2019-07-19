Son Dakika Haberleri: Romanya polisi, bagajını uçak koridoruna koyan Mısırlı yolcuyu dövdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Romanya polisi, bagajını uçak koridoruna koyan Mısırlı yolcuyu dövdü

15 dakika önce

Fransa'dan Romanya'nın başkenti Bükreş kentine eşi ile yolculuk eden ve bagajını uçak koridoruna bırakan Mısırlı bir yolcu, Romanya polisinden dayak yedi.

Romanya polisi, bagajını uçak koridoruna koyan Mısırlı yolcuyu dövdü, System.String[]
Fransa'dan Romanya'nın başkenti Bükreş kentine eşi ile yolculuk eden ve bagajını uçak koridoruna bırakan Mısırlı bir yolcu, Romanya polisinden dayak yedi.

Fransa'dan Romanya'nın başkenti Bükreş'e seyahat eden yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Ülkesi Mısır'a gitmek üzere Fransa-Romanya uçuşunu gerçekleştiren Mısırlı bir yolcu bagajını uçak koridorunda bıraktı. Kabin memurlarının uyarılarını ciddiye almayan yolcu bagaj yerini değiştirmeyince olaya Romanya polisi dahil oldu. Ancak Romanya polisini de dinlemeyen Mısırlı adam, bu kez eşi ve çocuğunun gözleri önünde polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Polis tarafından dakikalarca dövülen ve elleri ile bacaklarından tutularak etkisiz hale getirilmeye çalışılan Mısırlı yolcuya kelepçe takıldı. Yolcuların panik ve korku yaşadığı anlar yolculardan biri tarafından anbean kaydedilirken, diğer yolcular olaya müdahale etmek istedi. Görüntülerde, bir yolcunun "Çocuğu var" diyerek polisleri uyarmaya çalıştığı anlaşılıyor. - BÜKREŞ
Romanya, Fransa, Bükreş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:12:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Romanya polisi, bagajını uçak koridoruna koyan Mısırlı yolcuyu dövdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]