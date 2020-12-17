Romanya Prensi Paul'e yolsuzluktan hapis cezası verildi - Son Dakika

Romanya Prensi Paul'e yolsuzluktan hapis cezası verildi

17.12.2020 23:15
Romanya Prensi Paul'e yolsuzluktan hapis cezası verildi, System.String[]

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Prens Paul ve üç iş adamına gayrimenkul yolsuzluğu suçlamasından hapis cezası verdi.

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Prens Paul ve üç iş adamına gayrimenkul yolsuzluğu suçlamasından hapis cezası verdi.

Başkent Bükreş'in çevresindeki Baneasa Kraliyet Çiftliği'ni ve Snagov Ormanı'nı yolsuzluk yaparak mülküne geçirmek suçlamasıyla Yolsuzlukla Mücadele Dairesi tarafından 2016 yılında açılan davada son karar verildi. Yüksek Mahkeme, Prens Paul ve üç iş adamını, miras hakkı olmadığı halde söz konusu mülkleri üzerine geçirdiği gerekçesiyle 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Dedesinin mirası olduğu iddiasıyla sahiplendiği 145 milyon avro değerindeki gayrimenkulleri usulsüz edinmekle suçlanan Prens Paul ve üç iş adamı, kara para aklamak, organize suç örgütü kurmak, rüşvet vermek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından da yargılanıyordu.

Gayrimenkul, Mahkeme, Romanya, Bükreş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Romanya Prensi Paul'e yolsuzluktan hapis cezası verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüsü Avrupa Konseyi'nde kaptığı ortaya çıktı Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın bu anlattıklarını daha önce hiç duymadınız: Babamın ardiyesinde çok çalıştım Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın bu anlattıklarını daha önce hiç duymadınız: Babamın ardiyesinde çok çalıştım         
22:55
Son Dakika: Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etti Son Dakika: Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etti         
22:51
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi         
22:04
Beşiktaşlı Rosier, futbol kariyerinin ilk golünü attı Beşiktaşlı Rosier, futbol kariyerinin ilk golünü attı         
21:43
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı         
18:59
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 23:20:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Romanya Prensi Paul'e yolsuzluktan hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei