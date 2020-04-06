Ronaldinho'dan haber var Hapishaneden ailesine videolu mesaj - Son Dakika

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Ronaldinho'dan haber var Hapishaneden ailesine videolu mesaj
7 saat önce
Ronaldinho'dan haber var Hapishaneden ailesine videolu mesajParaguay, (DHA) ? Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho aylar sonra ilk kez hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi.
Ronaldinho'dan haber var Hapishaneden ailesine videolu mesaj
Paraguay, (DHA) ? Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho aylar sonra ilk kez hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi.
Paraguay'da sınırdan kaçak geçme suçundan gözaltında bulunan efsane futbolcu Ronaldinho, görüntülü mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi. Brezilya'dan Paraguay'a sahte pasaportla kaçak geçiş yaptığı için gözaltına alınan efsane futbolcu Ronaldinho, tutuklu bulunduğu hapishaneden ailesine görüntülü mesaj yolladı. Hapishanedeki hücresinden çektiği görüntüde ailesine iyi olduğunu bildirdi. Yıldız futbolcu, sahte pasaportla Paraguay'a kaçak geçtiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:48 Kaynak: DHA
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