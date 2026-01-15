Rönesans Rezidans Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Rönesans Rezidans Davasında Yeni Gelişme

15.01.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Rönesans Rezidans'ın yıkımı davasında sanıklar 'asli kusurlu' bulundu. Dava yarın devam edecek.

Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili davaya yarın devam edilecek. Dosyaya giren son bilirkişi raporunda daha önce "tali kusurlu" ya da "kusursuz" sayılan sanıkların "asli kusurlu" olduğuna yer verildi. Bu duruşmanın kritik olduğunu belirten müşteki avukatlarından Cansu Albayrak, "Bizler tüm deprem dosyaları adına buradan emsal nitelikte bir olası kast kararı çıkmasını bekliyoruz. Haklı mücadelemizde destek olmak isteyen herkesi yanımızda olmaya, duruşmaya davet ediyoruz" dedi.

Hatay'da ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılmış; Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. 13 kişinin yaralandığı enkazda, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine ise ulaşılamamıştı.

Dosyada müteahhitler Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Ayhan Karan, Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, proje müdürü İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde sanıklardan Önder Artun'un hayatını kaybettiği, kırmızı bültenle aranan Hüseyin Yalçın Coşkun'un ise Sırbistan'da ölü bulunduğu kaydedildi. Geçen yıl temmuz ayında dosyaya giren ilk bilirkişi raporunda yalnızca Hüseyin Yalçın Coşkun "asli kusurlu" bulunurken, diğer sanıklar "tali kusurlu" ya da "kusursuz" sayılmıştı. Bu rapora tepki gösteren depremde yakınlarını kaybedenler ve avukatlarının itirazı üzerine Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi ek bilirkişi raporu alınmasına karar vermişti.

Ek bilirkişi raporunun dosyaya girmesiyle yargılamada yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce bazı sanıkların "kusursuz" veya "tali kusurlu" sayıldığı raporların aksine, yeni rapor dosyada adı geçen tüm sorumluları "asli kusurlu" olarak nitelendirdi.

Avukat Cansu Albayrak, bu gelişmenin davanın seyrini tamamen değiştirebileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Gelen rapor, haklılığımızı ve sanıkların kusurlarını bilerek bu süreci yürüttüklerini bilimsel olarak kanıtladı. Yarınki duruşma bir karar duruşması niteliği taşıyabilir. Bizler tüm deprem dosyaları adına buradan emsal nitelikte bir olası kast kararı çıkmasını bekliyoruz. Haklı mücadelemizde destek olmak isteyen herkesi yanımızda olmaya, duruşmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Rönesans Rezidans, Güvenlik, Hatay, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rönesans Rezidans Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:18:34. #7.11#
SON DAKİKA: Rönesans Rezidans Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.