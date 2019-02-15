Son Dakika Haberleri: Rosatom: "Akkuyu'nun 2. Blokunun İnşaat Lisansını 1 Ayda Almayı Planlıyoruz"

Rosatom: "Akkuyu'nun 2. Blokunun İnşaat Lisansını 1 Ayda Almayı Planlıyoruz"

1 saat önce

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2. bloku için inşaat lisansını önümüzdeki ay almayı umduklarını belirtti. Soçi’de devam eden yatırım forumu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Lihaçev, Akkuyu NGS’nin 2. blokunun yapımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Lisansı önümüzdeki ay içerisinde almayı umuyoruz” diyen Lihaçev, beton dökme […]The post Rosatom: “Akkuyu’nun 2. blokunun inşaat lisansını 1 ayda almayı planlıyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rosatom:
Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. bloku için inşaat lisansını önümüzdeki ay almayı umduklarını belirtti.

Soçi'de devam eden yatırım forumu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Lihaçev, Akkuyu NGS'nin 2. blokunun yapımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Lisansı önümüzdeki ay içerisinde almayı umuyoruz" diyen Lihaçev, beton dökme konusunda herhangi sınırlama olmadığını ve bu çalışmaların da iznin alınır alınmaz başlayacağını kaydetti.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) geçen aralıkta Akkuyu NGS'nin yapım projesini hayata geçiren Akkuyu Nükleer A.Ş.'ne santralin 2. enerji blokunun inşaatı ile ilgili sınırlı çalışma izni vermişti.

Akkuyu Nükleer A.Ş., söz konusu iznin alınmasını müteakip 2. Blok için inşaat lisansı alacak ve yapının temelinin betonunu imalatlarına başlayacak, böylelikle Akkuyu NGS'nin 2. bloku ile ilgili çalışmalar resmen başlamış olacak.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:38 

Akkuyu, Sektörel
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