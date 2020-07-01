Rosatom, Macaristan'da yeni NGS üniteleri inşa edecek - Son Dakika

Rosatom, Macaristan'da yeni NGS üniteleri inşa edecek

Küresel nükleer endüstrinin lider oyuncularından biri olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Macaristan'da bulunan Paks-2 Nükleer Güç Santralinin (NGS) iki yeni nükleer güç ünitesini daha inşa edecek.

Küresel nükleer endüstrinin lider oyuncularından biri olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Macaristan'da bulunan Paks-2 Nükleer Güç Santralinin (NGS) iki yeni nükleer güç ünitesini daha inşa edecek.

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Paks-2 NGS projesini üstlenen Paks 2 Şirketi, Paks'taki iki yeni VVER-1200 3+ nesil nükleer santral ünitesi inşaatı için 30 Haziran 2020 tarihinde Macar Atom Enerjisi Kurumuna (HAEA) lisans başvurusu yaptı. Belgeler proje çalışma takvimine uygun olarak sunuldu.


Paks NGS'nin iki yeni güç ünitesinin tasarımından, inşasından ve işletmeye alınmasından sorumlu Portföysüz Bakanı Janos Süli, "283 bin sayfalık lisanslı belgelerin sunulması, Paks-2 nükleer santralinin inşasında önemli bir kilometre taşıdır. Hazırlanan belgeler, yeni güç ünitelerinin her açıdan Macarca ve Avrupa kuralları ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunun kanıtıdır. Paks-2 tasarımında güvenlik kilit öneme sahiptir. Enerji tedariki gerektiren aktif güvenlik sistemlerine ek olarak, reaktörlere insan veya teknik müdahale olmadan çalışan pasif güvenlik sistemleri ile donatılacak" dedi.


HAEA başvuruyu 12 ay boyunca, bu süreyi 3 ay uzatma seçeneği ile değerlendirecek. Kurum, lisans belgelerini incelemek için Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) aracılığıyla uluslararası uzmanlarla çalışacak.


Avrupa Komisyonu kararına göre, inşaat ruhsatı için başvuruda bulunulmasından 3 ay sonra, Paks-2 Şirketi sahada kazı çalışmaları yapma izni için başvurabilecek.


Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Alexei Likhachev, konuşla ilgili yaptığı açıklamada, "Modern 3+ nesil nükleer santral olan Paks-2 NGS'nin inşasına hazırlıktaki en önemli aşama tamamlandı. Macar ortaklarla birlikte belgelerin hazırlanması için yoğun bir çalışma yapıldı. Yeni Macar nükleer güç ünitelerinin inşası, karbonsuz üretim sağlayabilen ve böylece iklim koruma hedeflerine ulaşılmasını destekleyen nükleer enerjinin artan rolünü doğruluyor" diye konuştu.


Paks-2 NGS projesi, 14 Ocak 2014 tarihli Rus-Macar hükümetlerarası anlaşması temelinde uygulanıyor. Rosatom'un ASE IC adlı mühendislik şirketi projenin müteahhitliğini üstleniyor. İki VVER-1200 tipi ünite de uluslararası işbirliği çerçevesinde uygulanıyor. Türbin makine dairesi ekipmanı GE tarafından sağlanırken, enstrümantasyon ve kontrol ise Fransa Framatome ve Almanya Siemens konsorsiyumu tarafından sağlanıyor. Paks -2 NGS teknolojisini sağlayan Rosatom, önde gelen küresel nükleer şirketleri arasında yer alıyor. - MERSİN

Macaristan, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rosatom, Macaristan'da yeni NGS üniteleri inşa edecek - Son Dakika Ekonomi

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