Son Dakika Haberleri: Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e...
Son Dakika Spor Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e...

Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e...

1 saat önce

Takımın her iki beki Mariano ve Nagatomo'nun bu sezonki performansından hiç memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu isimlerle devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e..., System.String[]

Takımın her iki beki Mariano ve Nagatomo'nun bu sezonki performansından hiç memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu isimlerle devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.


Sezon sonunda kontratı bitecek iki futbolcuyu da gözden çıkaran tecrübeli hoca, buradan gelecek parayla kadrosunu daha da güçlendirmenin hesapları içinde. Tam da Terim yol haritası çizmeye hazırlanırken, İngiltere'den ilaç gibi bir haber geldi. Yaklaşık 1 milyar Euro kadro değeri bulunmasına rağmen hem ligde hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Tottenham'da, teknik direktör Pochettino, 5 futbolcuyu satış listesine koymaya karar verdi. Bu oyuncular arasında, tam da Terim'in istediği tipte iki oyuncu bulunuyor.


Yeni Eboue'yi buldular...


Sağ bekte Fildişi Sahilli Serge Auirer, sol bekte de İngiliz Danny Rose, satılarak ya da kiralanarak bir başka kulübe gönderilecek. Haberi alan birçok menacer şimdiden bu oyunculara kulüp bulmak için çalışmalara başladı. Talipliler arasına vakit kaybetmeden dahil olan kulüplerden biri de Galatasaray'dı. Sarı-Kırmızılılar iki oyuncuyu da kiralamaya çalışacak. 29 yaşındaki sol bek Rose'un transferi hiç kolay görünmüyor.


Ancak 26 yaşındaki Aurier için tüm şartlar zorlanacak. Terim, Aurier'in Galatasaray'da yeni bir Eboue etkisi yaratabileceğini düşünüyor.

Fatih Terim, Tottenham, İngiltere, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa, İngiltere ve Almanya, harekatın ardından BM'ye çağrı yaptı
Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı Tottenham, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor! Fatih Terim'in sabrı sonunda taştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]