Roxy %100 Müzik Günleri 25. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Roxy %100 Müzik Günleri 25. Yılını Kutluyor

22.01.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roxy %100 Müzik Günleri, 25 Ocak-25 Mart 2026 tarihleri arasında başvuru alacak.

(İSTANBUL) - Roxy %100 Müzik Günleri, Rebel Moves konseri ile 25. kez gerçekleştirilecek. Müzik Günleri kapsamında yarışmaya 25 Ocak–25 Mart arasında başvurulacak. Finalist gruplar 25 Nisan 2026'da açıklanacak, ödül töreni ise 15 Mayıs 2026'da düzenlenecek.

Türkiye'nin en köklü ve saygın müzik yarışmalarından olan Roxy %100 Müzik Günleri, Rebel Moves'un sahne almasıyla 25. defa düzenlenecek.

1996'dan bu yana yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda bir umut ve keşif projesi olarak anılan ve Kovid-19 salgını döneminde bir süre ara verilen Roxy %100 Müzik Günleri, Türkiye müzik sahnesine damga vurmuş pek çok ismin ilk adımlarına tanıklık etti. Yıllar içinde bu sahneden geçenler arasında Teoman, Hayko Cepkin, Bedük, Can Gox, Aylin Aslım, Özge Fışkın, Gaye Su Akyol, Replikas, Kurban, Direc-T ve Gevende gibi Türkiye müziğinin farklı damarlarını temsil eden pek çok önemli isim bulunuyor.

Bu yönüyle Roxy %100 Müzik Günleri, "kendi müziğini yapan, kendi sözünü söylemek isteyen" herkes için yıllardır açık bir sahne olmaya devam ediyor.

Bir Buluşma Alan

25. Roxy %100 Müzik Günleri; farklı şehirlerden ve türlerden gelen yeni sesleri, deneyimli jüri üyeleri ve müzik dünyasının önemli isimleriyle aynı çatı altında buluşturuyor. Organizasyon, yalnızca dereceye girenleri değil; sahnesi olanı, sözü olanı ve cesaret edenleri görünür kılan bir keşif alanı sunmayı sürdürüyor.

25. Roxy %100 Müzik Günleri Jürisi

Roxy %100 Müzik Günleri'nin jüri koltuğunda Türkiye müzik sahnesinin farklı alanlarında üretim yapan isimler yer alıyor. Jüride Barış Demirel, Batıkan Baksı, Boğaç Gökmen, Cem Selcen, Deniz Ağan, Ece Duyar, Hakan Tamar, İpek Atcan, İzzet Öz, Kanat Atkaya, Murat Beşer, Murat Hasarı, Nilipek, Ömer Ahunbay, Övünç Dan, Özge Fışkın, Şafak Ongan, Taner Öngür ve Tibet Ağırtan bulunuyor.

Yarışmanın başvuru süreci 25 Ocak–25 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Finalist gruplar 25 Nisan 2026'da açıklanıyor. Finaller, 12, 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinde finalistlerin sahne performanslarıyla yapılıyor. 25. Roxy %100 Müzik Günleri'nin ödül töreni ise 15 Mayıs 2026'da düzenleniyor.

Roxy %100 Müzik Günleri'ne katılım koşulları ve başvuru formu, organizasyonun resmi internet sitesi www.roxymuzikgunleri.com.tr üzerinden erişime açık. Organizasyon, müzik sahnesinde kendi sözünü söylemek isteyen yeni isimleri bu yıl da sahneye davet ediyor.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Roxy %100 Müzik Günleri 25. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:23:05. #7.11#
SON DAKİKA: Roxy %100 Müzik Günleri 25. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.