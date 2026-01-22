Roxy %100 Müzik Günleri 25. Yılını Kutluyor

(İSTANBUL) - Roxy %100 Müzik Günleri, Rebel Moves konseri ile 25. kez gerçekleştirilecek. Müzik Günleri kapsamında yarışmaya 25 Ocak–25 Mart arasında başvurulacak. Finalist gruplar 25 Nisan 2026'da açıklanacak, ödül töreni ise 15 Mayıs 2026'da düzenlenecek.

Türkiye'nin en köklü ve saygın müzik yarışmalarından olan Roxy %100 Müzik Günleri, Rebel Moves'un sahne almasıyla 25. defa düzenlenecek.

1996'dan bu yana yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda bir umut ve keşif projesi olarak anılan ve Kovid-19 salgını döneminde bir süre ara verilen Roxy %100 Müzik Günleri, Türkiye müzik sahnesine damga vurmuş pek çok ismin ilk adımlarına tanıklık etti. Yıllar içinde bu sahneden geçenler arasında Teoman, Hayko Cepkin, Bedük, Can Gox, Aylin Aslım, Özge Fışkın, Gaye Su Akyol, Replikas, Kurban, Direc-T ve Gevende gibi Türkiye müziğinin farklı damarlarını temsil eden pek çok önemli isim bulunuyor.

Bu yönüyle Roxy %100 Müzik Günleri, "kendi müziğini yapan, kendi sözünü söylemek isteyen" herkes için yıllardır açık bir sahne olmaya devam ediyor.

Bir Buluşma Alan

25. Roxy %100 Müzik Günleri; farklı şehirlerden ve türlerden gelen yeni sesleri, deneyimli jüri üyeleri ve müzik dünyasının önemli isimleriyle aynı çatı altında buluşturuyor. Organizasyon, yalnızca dereceye girenleri değil; sahnesi olanı, sözü olanı ve cesaret edenleri görünür kılan bir keşif alanı sunmayı sürdürüyor.

25. Roxy %100 Müzik Günleri Jürisi

Roxy %100 Müzik Günleri'nin jüri koltuğunda Türkiye müzik sahnesinin farklı alanlarında üretim yapan isimler yer alıyor. Jüride Barış Demirel, Batıkan Baksı, Boğaç Gökmen, Cem Selcen, Deniz Ağan, Ece Duyar, Hakan Tamar, İpek Atcan, İzzet Öz, Kanat Atkaya, Murat Beşer, Murat Hasarı, Nilipek, Ömer Ahunbay, Övünç Dan, Özge Fışkın, Şafak Ongan, Taner Öngür ve Tibet Ağırtan bulunuyor.

Yarışmanın başvuru süreci 25 Ocak–25 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Finalist gruplar 25 Nisan 2026'da açıklanıyor. Finaller, 12, 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinde finalistlerin sahne performanslarıyla yapılıyor. 25. Roxy %100 Müzik Günleri'nin ödül töreni ise 15 Mayıs 2026'da düzenleniyor.

Roxy %100 Müzik Günleri'ne katılım koşulları ve başvuru formu, organizasyonun resmi internet sitesi www.roxymuzikgunleri.com.tr üzerinden erişime açık. Organizasyon, müzik sahnesinde kendi sözünü söylemek isteyen yeni isimleri bu yıl da sahneye davet ediyor.