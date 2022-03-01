Royal Halı, 2022 yılı finans hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Royal Halı, 2022 yılı hedeflerini anlatmak ve yeni koleksiyonunu tanıtmak için markanın yeni yüzü Ebru Yaşar'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplatışında konuşan Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula, 'Geçen yıl 2 milyon metrekare olan satışımızı bu yıl 3 milyon metrekareye çıkararak ciroyu yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz' dedi.

Royal Halı, 2022 yılı hedeflerini anlatmak ve yeni koleksiyonunu tanıtmak için markanın yeni yüzü Ebru Yaşar'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.

'2022 YILI HEDEFLERİMİZİ DAHA DA YÜKSELTTİK'

Toplantıda konuşan Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula, yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada etkisini sürdüren pandeminin halıcılık sektörünü olumlu etkilediğini belirterek şöyle devam etti:

'Evlerinde daha çok zaman geçirmek zorunda kalan insanlar halılarını yenileme ihtiyacı hissettiler. Bu da imalat, satış ve ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdı. Biz de 2022 yılı hedeflerimizi daha da yükselttik. Bu yıl ciromuzu yüzde 40 artırmak istiyoruz. Geçen yıl 2 milyon metrekare halı sattıklarını ve e-ticarette yaptıkları atılım sayesinde ciroya yaklaşık 2.4 milyon TL'lik ekstra katkı sağladık.'

'HALI SATIŞIMIZI YÜZDE 50 ARTTI'

2022 yılı için hedefledikleri üretim rakamlarının beklentilerinin üstünde seyrettiğini kaydeden Tula, 'Yılın geri kalanında ise bu yukarı doğru ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl 2 milyon metrekare halı ve 16.5 bin ton iplik satışı gerçekleşti. Halı satışımızı yüzde 50 artışla 3 milyon metrekareye, iplik satışımızı ise 18 bin tona çıkarmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'30'A YAKIN ÜLKEYE İHRACAT YAPTIKLARINI'

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD, Çin, Fas, Türkmenistan, Romanya, Ukrayna gibi dünyanın farklı noktalarındaki 30'a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Tula, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu sayıyı daha da artırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl bütçe hedeflerimizi yüzde 91 ortalama oranla tutturduk. Bu yıl da şirketimizin toplam satışlarını en az yüzde 40 büyütmeyi hedefliyoruz. İnovasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Halı konusunda uzmanlaşmış, deneyimli, Ar-Ge ve tasarım ekibimiz ile her yıl gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki mobilya ve ev dekorasyon modası yönelimlerinin nabzını tutarak model yelpazesini şekillendiriyoruz.'

YENİ KOLEKSİYON DOĞADAN İLHAM ALDIĞI RENK VE TASARIMLARIYLA NEFES KESİYOR

Royal Halı'nın yeni koleksiyonu hakkında da bilgi veren Tula, şunları söyledi:

'Her yıl olduğu gibi bu yıl da tasarladığımız modeller, kullandığımız çizgiler ve çağı yakalayan halı ve desen tasarımları ile sektörümüze yön verici bir rol almaya devam ediyoruz. Yeni hazırladığımız koleksiyonlarımızda doğanın yeniden uyandığı dönemdeki renklerden rahatlatıcı etki veren mavi tonlara, ilhamın doruklara çıktığı pastel renklerden gökyüzünün tüm tonlarına varana kadar tüm renk skalasını tasarımlarda harika bir uyum içinde kullanıyoruz. Bu şekilde mekanlarda dinlendirici, sakinleştirici, enerji ve huzur veren atmosferler oluşturmayı hedeflerken tasarımlarımızı amorf formlar, soyut desenler, geometrik ve etnik formları kullanarak, bir sanat eseri gibi algıları üzerine çeken halı modellerinden oluşturmayı hedefliyoruz.'

'ŞARKIMIN YENİ HALİ DİLLERE DÜŞECEK'

Basın toplantısına katılan markanın yeni yüzü Ebru Yaşar, ilk kez bir markanın reklam yüzü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi, şunları söyledi:

'Gerçekten büyük ve öncü bir markanın kampanyasında görev almaktan son derece mutluyum. 1 Mart'tan itibaren şarkımı hayranlarım için 'Gel de Serme' sözleriyle seslendireceğim. Çok keyifli bir işbirliği oldu. Şarkım ve ben marka ile adeta bütünleştik. Royal Halı'nın, renkleri ve dokularıyla doğadan esinlenerek hazırladığı modelleriyle aramda güçlü bir bağ oluştu. 'Gel de Sevme' adlı parçamı yeni haliyle seslendirmekten büyük keyif aldım. Umarım hayranlarım da benimle aynı duyguları paylaşırlar. Çünkü şarkımın yeni halinin çok beğenileceğinden ve dillere düşeceğinden eminim.?